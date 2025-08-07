حملة تطهير السوشيال.. سر تحرك وزارة الداخلية في هذا التوقيت.. بث محتويات تحرض على الفسق وغسيل الأموال أبرز التهم الموجهة لمشاهير التيك توك

في توقيت بالغ الحساسية، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ واحدة من أوسع الحملات الأمنية ضد من يُطلق عليهم “البلوجرز الخارجين عن القيم”، في تحرك وُصف بأنه “ضربة استباقية لحماية الأمن الاجتماعي ومحاصرة غسيل الأموال الإلكتروني”.

توسعت الحملات لتشمل ضبط عدد من التيك توكرز، مؤثرين، وصناع محتوى على منصات السوشيال ميديا، وسط دعم شعبي ملحوظ، وترحيب من المتابعين الذين ضاقوا ذرعًا بما أسموه “فوضى الترند الرخيص”.. فلماذا تحركت وزارة الداخلية الآن؟ وما هي الرسائل التي تحملها هذه الحملة؟ وكيف ترتبط بجوانب أخرى كغسيل الأموال والتأثير على وعي المجتمع؟ وغيرها من التساؤلات نجيب عنها وفقا للمعلومات الأمنية ومصادر لـ “فيتو”.





أولًا: اجتماع أمني موسع وتشكيل فرق عمل متخصصة

بحسب مصادر مطلعة، عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعًا موسعًا ضم قيادات القطاعات المعنية، وتم خلاله تشكيل فريق عمل مشترك لتطبيق القانون وتنفيذ الحملة.

وضم الفريق عناصر من: الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، مباحث الآداب، قطاع الأمن العام بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الفنية والرقابية المختصة.

وارتكز الهدف من التشكيل كان توحيد الجهود وتكثيف عمليات الرصد والمتابعة لضمان تطبيق القانون على من يتجاوزون حدود المسموح به عبر الفضاء الإلكتروني.

ثانيًا: الحملة لم تأتِ فجأة.. بل بعد شهور من العمل السري

وكشف مصدر أمني، أن ضبط صناع المحتوى المتورطين في جرائم غسل الأموال أو نشر الفساد الأخلاقي لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة عمل أمني دقيق استمر لعدة أشهر، تم خلاله جمع الأدلة والوثائق والمعلومات التي تثبت تورطهم بشكل قانوني لا يقبل الطعن.

من بين النماذج ما تم مؤخرًا مع البلوجر المعروفة بــ “ سوزي الأردنية”، التي جرى ضبطها بعد استيفاء الإجراءات القانونية الكاملة، وجار التحقيق معها في عدد من الاتهامات التي تشمل غسل الأموال فى قضية بلغت نحو 15 مليون جنيه بالإضافة الى التحريض على الفسق.

ثالثًا: التحرك الأمني ليس لحظيًا.. الإجراءات تأخذ وقتًا

أوضح مسؤول أمني أن التحقيقات القانونية وضبط المتهمين عبر الإنترنت لا يتم فور التبليغ أو الرصد، وإنما تمر بسلسلة إجراءات تبدأ من الرصد الفني، مرورًا بجمع المعلومات، ثم التنسيق القضائي، وصولًا إلى إصدار إذن النيابة والضبط الفعلي.

وأشار إلى أن ما يعتبره البعض "تأخيرًا من الداخلية في التحرك" هو في الحقيقة احترام كامل لمسار القانون وإجراءاته، لضمان أن تكون كل عملية ضبط مبنية على ملف متكامل ومستندات لا تترك ثغرات قانونية.

رابعًا: حماية المجتمع من الانهيار الأخلاقي

زادت مؤخرًا المواد المصورة التي تعتمد على التحريض على الانحراف أو خرق الآداب العامة، ما دفع الجهات الأمنية للتحرك لمواجهة ما أسمته محتوى خادش يهدد القيم المصرية، خاصة وسط فئة الشباب والمراهقين.

الوزارة رأت في تلك المقاطع خطرًا مباشرًا على استقرار المجتمع ووعيه الجمعي، بعدما تحولت بعض الحسابات إلى منصات مفتوحة لنشر الإسفاف مقابل حفنة من الإعجابات والمشاهدات.

خامسًا: استجابة للغضب الشعبي من فوضى البلوجرز

تراكمت شكاوى المواطنين مؤخرًا ضد مجموعة من صناع المحتوى الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، سواء بالسخرية من الرموز، أو اقتحام الحياة الخاصة، أو بث مواد "جنسية ضمنية" تحت ستار الترفيه.

وهو ما أدى إلى تحرك رسمي سريع استجابة للضغط الشعبي المتزايد، بعد أن أصبحت بعض الصفحات مصدر إزعاج للأسرة المصرية، وأداة ترويج لأفكار منحرفة أو مشوهة.



سادسًا: القانون أساس التحرك

وقال المصدر الأمنى: تعتمد الحملة على القانون رقم 175 لسنة 2018، والمعني بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينص بوضوح على ملاحقة كل من ينشر محتوى: خادش للحياء العام، ومحرض على الفسق أو العنف أو الكراهية، ومروج لأفكار متطرفة أو مضللة، ويضر بالسلام الاجتماعي أو القيم الأسرية.

وأوضح المصدر، أن كل حالة ضبط تستند إلى مواد قانونية واضحة وصريحة، مع وجود ملفات موثقة بالأدلة الرقمية، يتم تقديمها للنيابة العامة.

سابعًا: التفرقة بين حرية التعبير والإساءة

واستطرد المصدر، بأن وزارة الداخلية حرصت على التأكيد أن الحملة لا تستهدف صناع المحتوى الجادين أو الملتزمين، وإنما موجهة فقط للفئة التي تسعى للربح من خلال انتهاك الحياء العام، أو إثارة الرأي العام بمحتوى هابط أو مضلل، وهذا يعكس محاولة لإعادة التوازن بين حرية التعبير المكفولة بالدستور، وبين ضرورة الحفاظ على النظام العام ومنظومة القيم المجتمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.