هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

كشف علي حسين مهدي، بلوجر كان مقيم بالولايات المتحدة، عن عودته إلى مصر بعد عامين من الاختفاء عن الأضواء، قائلا: عدت إلى مصر بعدما تقدمت بطلب للحصول على عفو من رئيس الجمهورية.

حسين مهدي يكشف كواليس العفو الرئاسي

وأضاف علي حسين مهدي خلال بث مباشر عبر صفحته على الفيسبوك، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على طلبي وتم نشر اسمي في قرارات العفو التي أصدرها الرئيس.

وتابع علي حسين مهدي، إن الظروف السياسية والأمنية التي عاشها العرب والمسلمون في أوروبا، وخاصة الولايات المتحدة، عقب أحداث 7 أكتوبر، دفعته إلى التنازل عن إقامته بالخارج والعودة إلى وطنه في شهر 7 عام 2024.

وأوضح علي حسين مهدي أنه تم توقيفه فور وصوله إلى مطار القاهرة على خلفية قضايا مسجلة ضده، ليتم إيداعه أحد مراكز الإصلاح.

وأشار علي حسين مهدي إلى أنه قرر التقدم بطلب للحصول على العفو الرئاسي رغم شعوره بأن الموافقة أمر مستحيل، لكنه فوجئ بإدراج اسمه في قائمة العفو الصادرة في 30 يونيو 2025، واصفًا القرار بأنه “لحظة لا تُصدق”.

وقال مهدي إنه لمس أملًا ومعاملة طيبة من الناس منذ عودته إلى مصر، مؤكدًا أن ما شهده في بلده لم يجده في أي مكان آخر.

طوفان الأقصى أسقط الأقنعة عن مؤسسات حقوق الإنسان

وتابع أن أحداث 7 أكتوبر كشفت له ولغيره مفاهيم كانوا يعتقدونها صحيحة، وأسقطت الأقنعة عن مؤسسات حقوق الإنسان وبعض من يصفون أنفسهم بالمعارضة، متهمًا إياهم بـ”بيع القضية”.

وأكد علي حسين مهدي أن من كانوا يتعرضون للهجوم والانتقاد أثناء وجودهم في الخارج، هم وحدهم من وقفوا إلى جانب القضية.

اختتم علي حسين مهدي تصريحاته بالتأكيد على أن جيله أصبح أكثر وعيا، وأنه لن يقع مجددا في فخ ما وصفه بـ”البروبجندا الأمريكية التي تقلب الحقائق”، متعهدا بعدم السماح بتكرار ما حدث في الماضي.

