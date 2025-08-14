الداخلية تضبط طالبا تعدى على آخرين بالسب بمواقع التواصل في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طالب لقيامه بالتعدى على آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالسب من خلال تعليقاته على منشوراتهم وقيامه بنشر صورة على حسابه أثناء حمله سلاح أبيض، بـمحافظة الشرقية.

طالب يتعدى على آخرين بمواقع التواصل بالسب فى الشرقية

رصدت وزارة الداخلية ما تم تداوله على عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلالها أصحاب تلك الحسابات من (أحد الأشخاص) لاعتياده التعدي عليهم بالسب من خلال تعليقاته على منشوراتهم وقيامه بنشر صورة على حسابه أثناء حمله سلاح أبيض.

ضبط المتهم، فيتو



وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (طالب - مقيم بالشرقية)، وبحوزته (هاتف محمول، سلاح أبيض "الظاهر بالصورة").

وبمواجهته اعترف بارتكاب تلك الوقائع بقصد اللهو، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

