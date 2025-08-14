الخميس 14 أغسطس 2025
حوادث

بلاغ يتهم البلوجر أم خالد وفرح الكردي بالترويج لتطبيق زواج إلكتروني

البلوجر ام خالد
البلوجر ام خالد

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام، ضد البلوجر فرح الكردي والبلوجر  أم خالد يتهمهما بالترويج لتطبيق إلكتروني للزواج والتعارف، بدعوى مخالفته للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، ونشره لمحتوى من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة.

وجاء في البلاغ أن التطبيق الذي انتشر عبر الهواتف المحمولة، يتيح التواصل المباشر بين الرجال والنساء دون أي ضوابط شرعية أو رقابية، بما قد يؤدي إلى التحايل على أحكام الزواج الشرعي، أو استغلال الشباب والفتيات ماديا ومعنويا، وهو ما يمثل خطرا مباشرا على البنية الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.

وأشار البلاغ إلى أن التطبيق يعمل خارج إشراف الجهات الشرعية المعتمدة، مثل دار الإفتاء المصرية أو الأزهر الشريف، بالمخالفة للمبادئ الإسلامية التي تحكم أحكام الزواج، لافتا إلى أن الدستور المصري وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات تجرم نشر أي محتوى يمس القيم الدينية أو الأخلاقية أو الآداب العامة.

وطالب البلاغ بسرعة ضبط وإحضار القائمين على إنشاء وتشغيل التطبيق، والتحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة، وحجب التطبيق داخل مصر، مع إجراء تحريات مالية شاملة عن المتهمين، ورصد تعاملاتهم البنكية، وإحالتها لمصلحة الضرائب لمطابقة مصادر الدخل مع الإقرارات الضريبية، وإدراج أسمائهم على قوائم المراقبة.

النائب العام البلوجر فرح الكردي البلوجر أم خالد

