أخبار مصر

رئيس الوزراء يستعرض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية.

تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الدور يوجب العمل دومًا على تطوير أدائها، ورفع كفاءة العمل بها.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم إجراء فحص ودراسة لجميع الهيئات الاقتصادية، بهدف العمل على رفع كفاءتها، واستدامة أدائها لدورها، ومن بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك توصيات من اللجنة في هذا الشأن.

بدوره، قال الدكتور حسين عيسى: "للهيئة دور كبير بالفعل في الاقتصاد المصري، وتُحقق نجاحًا كبيرًا، ونحن ندرس أوضاعها المالية، ولدينا مقترحات لزيادة الأنشطة والموارد، حيث أن لدى الهيئة إمكانات كبيرة تستطيع بها مضاعفة إيراداتها".

 المعايير الاسترشادية للهيئات الاقتصادية

وقدم المهندس شريف الشربيني عرضًا أشار خلاله إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتبعها عددٌ كبير من أجهزة المدن الجديدة؛ كما استعرض المعايير الاسترشادية للهيئات الاقتصادية التي تطبقها الهيئة، ومن بينها توفير أنواع الإسكان المختلفة، بأسعار تناسب كافة الشرائح ضمن دورها المجتمعي لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، بالإضافة إلى العمل على توفير موارد مستدامة بهدف تعظيم الإيرادات، إلى جانب مباشرة أداء نشاط اقتصادي يتمثل في بيع الأراضي والوحدات وتقديم الخدمات، وتطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية للخدمات.      

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الهيئة تعمل حاليًا على الاستثمار الأمثل لما تمتلكه من أصول، سواء من الأراضي أو الوحدات العقارية بوجه عام، كما يتم تعظيم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؛ في ظل خطة وضعتها الهيئة لتعظيم العوائد وزيادة الموارد.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزيرة التخطيط المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان

