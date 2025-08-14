الخميس 14 أغسطس 2025
حوادث

أوهمتهم بالعمل في الخارج، ضبط سيدة تدير شركة إلحاق عمالة دون ترخيص الجيزة

ضبط سيدة بالجيزة
ضبط سيدة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر

تمكن  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط إحدى السيدات لها معلومات جنائية، لإدارتها شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واستيلائها على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

وذلك بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط سيدة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج
ضبط سيدة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها وبحوزتها هاتف محمول تبين من الفحص الفني احتواؤه على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي. 

وبمواجهتها اعترفت بممارستها النشاط الإجرامي.

 

ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة

حصاد 24 ساعة، ضبط 105 ألف مخالفة مرورية و159 سائقا يتعاطون مخدرات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها للنيابة العامة.

