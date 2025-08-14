أوهمتهم بالعمل في الخارج، ضبط سيدة تدير شركة إلحاق عمالة دون ترخيص الجيزة

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط إحدى السيدات لها معلومات جنائية، لإدارتها شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واستيلائها على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

وذلك بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط سيدة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها وبحوزتها هاتف محمول تبين من الفحص الفني احتواؤه على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بممارستها النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها للنيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.