الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في حادث المطاردة على طريق الواحات (صور)

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل حادث المطاردة المثير على طريق الواحات

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي آخرى بالجيزة مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق، وضبط مرتكبي الواقعة. 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من (طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة) بتضررها من قائدى (3 سيارات) لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها (طالبة " مصابة بجرح بالجبهة") مما أسفر عن إصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ (3) سيارات.

الداخلية تكشف تفاصيل حادث المطاردة المثير على طريق الواحات وضبط المتهمين 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه ( 3 طلاب، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.

ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 22 مليون جنيه

