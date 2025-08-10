أول بيان من محافظة القليوبية عن حريق محال سور محطة مترو شبرا الخيمة

حريق شبرا الخيمة، أصدرت محافظة القليوبية بيانا بشأن الحريق الهائل بمحال وباكيات سور محطة مترو شبرا الخيمة.

وقالت المحافظ القليوبية إنه فور تلقي غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغًا باندلاع حريق بمحل مأكولات بميدان المؤسسة بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، بحي غرب شبرا الخيمة، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف.

وانتقل على الفور اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمحاسب خالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال الإطفاء.

وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق.

واحترازيا، تم إيقاف حركة مترو الأنفاق بين محطتي الزراعة والمحطة النهائية بشبرا الخيمة فقط بالخط الثاني، حيث أدى الحريق في المنطقة المحيطة إلى تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية أمام السائقين، الأمر الذي استدعى وقف الحركة في الاتجاهين حفاظًا على سلامة الركاب.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق، وآخر باختناق، وثالث بكسور متفرقة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

كما أكدت هيئة مترو الانفاق أنه في تمام الساعة 11:30 مساءً، تمت إعادة تشغيل وفتح محطة مترو شبرا الخيمة للركاب، وذلك بعد السيطرة الكاملة على الحريق الذي وقع خارج المحطة.

