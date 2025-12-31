موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليل" على منصة شاهد

18 حجم الخط

بدأت منصة شاهد مؤخرًا وبالتحديد يوم الأحد الماضي، عرض المسلسل اللبناني المعرب “ليل” والمقتبس عن الدراما التركية الشهيرة “ابنة السفير” للمشتركين بالمنصة، حيث طرحت المنصة حتى الآن 3 حلقات من المسلسل الجديد والذي سيكمل مسيرة الأعمال المعربة والمقتبسة عن الدراما التركية وآخرها مسلسل سلمى.

موعد عرض مسلسل ليل الحلقة 4 على منصة شاهد

من المقرر أن تطرح منصة شاهد مسلسل ليل الحلقة 4 مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية، على أن يتم طرح الحلقات عبر شاشة MBC1 يوم 4 يناير المقبل في التوقيت ذاته.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل ليل

يشارك في بطولة مسلسل ليل نخبة من نجوم الدراما العربية، أبرزهم: محمود نصر، كارمن بصيبص، صباح الجزائري، يزن خليل، حلا رجب، فرح بيطار، جو طراد، ريم نصر الدين ووسام فارس.

وحرص صناع مسلسل ليل على الحفاظ على روح النسخة الأصلية من مسلسل ابن السفير وأسلوبها المشوق، لكنه يقدم الحكاية بلمسة عربية والتي تدمج بين الرومانسية والدراما الاجتماعية، من خلال صراع العاطفة والسلطة والماضي الذي لا يهدأ.

وتدور أحداث مسلسل ليل حول قصة حب استثنائية تنشأ بين شاب بسيط ينتمي لبيئة ريفية، وفتاة من طبقة اجتماعية مرموقة، في علاقة تتحدى القيود والفوارق والرفض العائلي.

لكن رحلة العاشقين سرعان ما تتحول إلى صراع قاس، بعد ليلة زفافهما عقب هروبهما من والد الفتاة حيث تنقلب فيها الحقيقة إلى شكوك جارحة وأسرار موجعة، لتبدأ سلسلة من الأحداث الدرامية التي تقود الأبطال نحو اختبارات صعبة وتغييرات كبرى في مصائرهم.

العمل يقدم مزيجًا من العاطفة والتوتر والتقلبات الدرامية التي جعلت النسخة الأصلية من أكثر المسلسلات تحقيقا للنجاح.

