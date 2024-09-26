أخبار الاقتصاد اليوم: زيادة جديدة في أسعار الذهب والفضة.. الأوروبي لإعادة الإعمار يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري.. ومواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

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يصل لـ 10 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، انخفاضًا ملحوظًا، تراوح ما بين جنيهين و10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي اليوم الخميس في محلات الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظم اليوم في السوق، في السطور الآتية:

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضا يقدر بـ 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 399.7 جنيه في الأسواق.

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ارتفاع الأسهم الأوروبية في ختام التداولات رغم خسائر أسهم النفط

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات جلسة اليوم الخميس، معززة بالمكاسب التي حققتها أسواق آسيا والمحيط الهادئ خلال اليوم، وذلك رغم تراجع أسهم النفط والغاز.

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بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الكتاكيت ارتفاعات كبيرة وذلك بعد أيام قليلة من إعلان فتح الاستيراد لسد العجز الحالي، لتشهد بعض أنواع الكتاكيت ارتفاعات تراوحت ما بين جنيه و5 جنيهات.

الكتكوت الأبيض يسجل مستوى سعريا جديدا لم يصل له من قبل

وبهذا الارتفاع؛ سجل سعر الكتكوت الأبيض مستوى سعريا جديدا لم يصل له من قبل، إذ ارتفع سعر الكتكوت لبعض الأصناف إلى 48 جنيهًا مقارنة بـ 45 جنيهًا سعره السابق.

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بزيادة تصل لـ 15 جنيهًا، ارتفاع أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة؛ ارتفاعات جديدة مقارنة بأسعاره السابقة، تتراوح ما بين 5 إلى 15 جنيهًا.

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جانيت: بيانات سوق العمل والتضخم تؤكد أن الولايات المتحدة على طريق الهبوط السلس

قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، إنه يبدو أن صناع السياسات في الفيدرالي الأمريكي يتوقعون «انخفاض أسعار الفائدة بشكل أكبر».

الولايات المتحدة على طريق الهبوط السلس

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية في مقابلة اليوم الخميس مع شبكة CNBC: تشير بيانات سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة إلى أننا على طريق الهبوط السلس.

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مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت «المالية» أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و4 أيام من شهر أكتوبر و3 أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

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ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال جلسة اليوم في وول ستريت

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس في وول ستريت، إذ استعادت نشاطها بعد جلسة متباينة، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية أميركية متفائلة.

ارتفاع المؤشرات في البورصة الأمريكية

وجاءت الارتفاعات في مؤشرات البورصة الأمريكية؛ كالآتي:

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6%، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، مدفوعًا بالمكاسب التي حققتها شركة Micron Technology.

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رابطة السيارات: الحكومة تتجه لإنتاج أول مركبة كهربائية خلال 2025

أكد أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب الشعبة العامة للسيارات، أن الدولة تسعي دائما في توطين صناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية من أجل بيئة نظيفة، والتخلي التدريجي عن سيارات الوقود.

وأوضح ابو المجد، أن عام 2025، يشهد طفرة في صناعة السيارات، بعد إعلان تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع إحدي الشركات الصينية وذلك في إطار جذب استثمارات في مجال صناعة السيارات، بعد تخصيص مساحة تصل مليون متر مربع لإنشاء 3 مصانع في العين السخنة مع العمل على إنشاء أكبر مصنع لضفائر السيارات في الشرق الأوسط بمصر حاليًا.

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بسبب أزمة الطاقة، الأوروبي لإعادة الإعمار يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري، خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري لعام 2024، مدفوعًا بشكل أساسي للاضطرابات في قطاع الطاقة الكهربائية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدّر نمو الاقتصاد المصري هذا العام عند 3.2%

ووفقًا لـ «بلومبرج الشرق» رجح البنك في تقرير جديد بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، أن ينمو اقتصاد مصر في 2024 بمعدل 3.2%، انخفاضًا من 3.9% كما في توقعاته السابقة.

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أسعار الفضة تسجل ارتفاعا جديدا

أسعار الفضة اليوم، سجلت أسعار الفضة اليوم الخميس أعلى مستوى لها منذ عام 2012، إذ ساعدت التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار المعادن النفيسة.

سعر الفضة يصعد لأعلى مستوى منذ 2012 وسط طفرة المعادن النفيسة

وارتفعت أسعار الفضة بنحو 2.5% إلى 32.614 دولار للأونصة اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب هذا العام إلى 37%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع شامل لأسعار المعادن النفيسة، التي على رأسها الذهب الذي سجل الذهب رقمًا قياسيًا آخر.

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البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% عند مستوى 31360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 38609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 13600 نقطة.

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وزير الشباب ورئيس الرقابة المالية ورئيس البورصة يشهدون انطلاق قمة الشمول المالي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، انطلاق النسخة الثانية من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب، تحت شعار "جيل 2030"، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة والإعلاميين، والمؤسسات ذات الصلة.

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المركزي المصري يستضيف اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

البنك المركزي المصري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يستضيف البنك المركزي المصري اجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة يوم 1 أكتوبر 2024، تسبقها ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان "تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة" يوم 30 سبتمبر 2024.

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تعرف على مواصفات iphone 16 pro max

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن أبرز مواصفات هاتف آيفون iphone 16 pro max آيفون 16 برو ماكس، ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات الهاتف.

مواصفات iphone 16 pro max

ويأتى هاتف آيفون 16 برو

iPhone 16 pro max برو بكاميرا مدمجة جديدة بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر رباعي البكسل من الجيل الثاني تدعم التقاط فيديو بدقة 4k.

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الصناعة تدعو المستثمرين للتعامل مع منصة مصر الصناعية فقط

أصدرت وزارة الصناعة المصرية بيانا إعلاميًا اليوم تؤكد من خلاله أن المنصة الإلكترونية للوزارة والتى تم إطلاقها يوم 1 سبتمبر 2024 تحت عنوان " منصة مصر الصناعية الرقمية " www.madein.eg هى المنصة الالكترونية الرسمية لوزارة الصناعة المصرية والتى يتم من خلالها طرح أراضى المناطق الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية والتقديم على الخدمات الخاصة برخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي

وأهابت وزارة الصناعة المستثمرين التعامل فقط مع منصة مصر الصناعية الرقمية بهذا الشأن وعدم التعامل مع أي منصات أخرى.

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وزير الاستثمار يستعرض مع مجموعة دلة البركة القابضة المشروعات المستقبلية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع الشيخ عبد العزيز اليماني الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة القابضة العاملة في مجالات التطوير العقاري والسياحي والتجارة والخدمات المالية والمصرفية والصناعات الغذائية والزراعية والرعاية الصحية، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، والمشروعات الحالية والمستقبلية للمجموعة في مصر.

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وزير المالية يطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية

شارك أحمد كجوك وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، فى أولى اجتماعاته بمجلس محافظي البنك بأوزبكستان، وطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية «البنك الآسيوي» لخدمة الدول الأعضاء؛ باعتباره أحد أهم البنوك التمويلية العالمية التى يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا فى العمل على توفير حجم أكبر من التمويلات لدفع الاستثمارات التنموية للاقتصادات الناشئة.

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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024؛ بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

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10 جنيهات زيادة في سعر جرام الذهب (آخر تحديث)

ارتفعت اسعار الذهب داخل الاسواق في التعاملات المسائية بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد، وفقا لآخر تحديث من شعبة الذهب والمجوهرات.

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