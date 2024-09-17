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اقتصاد

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تراجعت مؤشرات البورصة في ختام  تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.046 تريليون جنيه، لتخسر نحو 9 مليارات جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 30159 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 36927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% عند مستوى 13074 نقطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 6988 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% عند مستوى 9987 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% عند مستوى 2873 نقطة.

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