بعد طرحه، ما مميزات هاتف آيفون 16 iphone

آيفون 16، أعلنت شركة آبل في مؤتمرها السنوي مساء الاثنين عن أحدث منتجاتها والتي شملت سلسلة هواتفها الجديدة؛ آيفون 16، آيفون 16 بلس، آيفون 16 برو، آيفون 16 برو ماكس، والإصدار 10 من ساعة أبل، إضافة إلى الإصدارات جديدة من السماعات.

مميزات هاتف آبل الجديد

يتميز هاتف آيفون 16 بعديد من الخصائص الجديدة أبرزها المعالج الجديد A18 سداسي النواة، المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما يدعم آيفون 16 خدمات الطوارئ من خلال الاتصال بشبكات الإنترنت المختلفة، علاوة على تعزيز جودة المكالمات السريعة فائقة السرعة وتبلغ سعة الهاتف.

وكانت أسعار هواتف آيفون 15 هى هاتف iPhone 15 بسعر حوالي 799 دولار وهاتف Phone 15 Plus كان بسعر 899 دولار وهاتف iPhone 15 Pro كان بسعر 999 دولار وهاتف iPhone 15 Pro Max كان بسعر 1,199 دولار.

وكانت آبل قد أطلقت سبتمبر الماضى هاتفها آيفون iPhone 15 Pro max والذي يعد واحدا من أهم وأغلى الهواتف التي تطلقها شركة آبل.

ويأتي هاتف آيفون 15 Pro max بمنفذ شحن USB 3.0 بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ستمكن مستخدميه من استخدام الشاحن والكابل من iPad Pro أو MacBook Pro أو Galaxy لشحن أجهزة iPhone الجديدة كما يأتى الهاتف الجديد بحواف محددة وتعد الأنحف على الإطلاق في iPhone حيث تمكنت آبل من تقليص الأبعاد الإجمالية للهواتف.

كما تم استبدال الفولاذ المقاوم للصدأ بالتيتانيوم للإطارات، ليعد الهاتف هو أخف طرازات Pro Max التي قدمتها على الإطلاق وذلك بسبب سبيكة التيتانيوم من الدرجة الخامسة، والتي تقول الشركة إنها تستخدم أيضًا في مركبة المريخ كما قامت آبل بتغليف الألمونيوم في البنية التحتية للتيتانيوم باستخدام عملية ميكانيكية حرارية جديدة حيث يساعد الألومنيوم المغطى في التبديد الحراري كما تتسم إطارات الهاتف بملمس ناعم.

كما أصبح مفتاح كتم الصوت بمثابة زر إجراء وسيؤدي الضغط مع الاستمرار إلى وضع الهاتف مرة أخرى في الوضع الصامت افتراضيًا، ولكن يمكن تعيين أحد مجموعة الإجراءات بضغطة أو ضغطة مزدوجة - ويمكن فتح الكاميرا بسرعة على iPhone باستخدام زر.

مواصفات هاتف آيفون

وبالنسبة للمعالج فهو A17 Pro وتعد أول شريحة صناعية مبنية على عملية 3 نانومتر ويوجد بالداخل معالج سداسي النواة مع نواتي أداء، والتي تقول Apple إنها أسرع بنسبة 10٪ من معالج A16 Bionic.