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اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال جلسة اليوم في وول ستريت

ارتفاع مؤشرات البورصة
ارتفاع مؤشرات البورصة الأمريكية، فيتو

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس في وول ستريت، إذ استعادت نشاطها بعد جلسة متباينة، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية أميركية متفائلة.

ارتفاع المؤشرات في البورصة الأمريكية

وجاءت الارتفاعات في مؤشرات البورصة الأمريكية؛ كالآتي: 

  1. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6%، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، مدفوعًا بالمكاسب التي حققتها شركة Micron Technology.
  2. صعد مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.9%.
  3. وارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي 189 نقطة أو 0.5%.
  4. وارتفعت أسهم Micron بنسبة 18% بعد إصدار توجيهات قوية للربع الحالي.
  5. وارتفعت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات Applied Materials وLam Research بنسبة 6%.

 

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الأسهم الأمريكية، مؤشر داو جونز يقفز 500 نقطة مع ارتفاع وول ستريت

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مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع بحركة التداولات لهذا السبب

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