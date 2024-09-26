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تعرف على مواصفات iphone 16 pro max

هاتف آيفون، فيتو
هاتف آيفون، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن أبرز مواصفات هاتف آيفون  iphone 16 pro max آيفون 16 برو ماكس، ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات الهاتف. 

مواصفات  iphone 16 pro max

ويأتى هاتف آيفون 16 برو  

iPhone 16 pro max  برو بكاميرا مدمجة جديدة بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر رباعي البكسل من الجيل الثاني تدعم  التقاط فيديو بدقة 4k. 

كما تم إضافة كاميرا  فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل مع التركيز التلقائي، ويأتي كلا إصدار آي Pro أيضًا مع مستشعر بدقة 12 ميجابكسل يتميز بعدسة مقربة 5x مع طول بؤري 120 مم. 

أما البطارية فتحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة مع  سرعات شحن  تبلغ  سرعة الشحن السلكي 30 وات و25 وات مع دعم الشحن اللاسلكي MagSafe.

شاشة آيفون 16 برو ماكس 

ويحتوي هاتف iPhone على شاشة مقاس 6.9 بوصة مع بطارية بسعة أكبر تبلغ  4700 مللي أمبير في الساعة. 

ويعمل  هاتف iPhone بشريحة A18 Pro، ويحتوي  على وحدات معالجة مركزية سداسية النواة مع نواتين للأداء وأربعة أنوية للكفاءة ومعالجة رسومية سداسية النواة ويحتوى الجهاز على  على Apple Intelligence، وعلى  زر التحكم في الكاميرا الجديد.

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