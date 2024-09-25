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اقتصاد

بزيادة تصل إلى 11.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء البتلو في الأسواق

أسعار اللحوم الحمراء
أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق، سجلت  أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، ارتفاعا ملحوظًا، تراوح ما بين 5 جنيهات و11.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظم اليوم في السوق، في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

 وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعا يقدر بـ 11.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 410 جنيهات في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم ما بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 فيما ارتفعت أسعار لحوم البتلو بالعظام بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  1. بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 374.8 جنيهً
  2. سجلت اللحوم الحمراء بالعظام أقل سعر لها نحو 240 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  3. سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 470 جنيهًا في الأسواق.
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أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» تتراجع 6.5 جنيه في الأسواق

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انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

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