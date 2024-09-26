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اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية في ختام التداولات رغم خسائر أسهم النفط

الأسهم الأوروبية،
الأسهم الأوروبية، فيتو

ارتفعت  مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات جلسة اليوم الخميس، معززة بالمكاسب التي حققتها أسواق آسيا والمحيط الهادئ خلال اليوم، وذلك رغم تراجع أسهم النفط والغاز.

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملات اليوم على ارتفاع

البداية مع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي الذي ارتفع نحو 6.17 نقطة أو بنسبة 1.19% إلى مستوى 525.31 نقطة في نهاية التعاملات.

وقادت السلع المنزلية مكاسب المؤشر، وأغلقت على ارتفاع بنحو 4.6%، في حين ارتفعت أسهم التعدين والتكنولوجيا 4.3% و3% على التوالي.

كما أغلق مؤشر DAX الألماني على صعود 301.70 نقطة أو بنسبة 1.59% إلى مستوى 19220.20 نقطة.

بينما سجل مؤشر FTSE 100 البريطاني ارتفاعًا يقدر بـ 16.21 نقطة أو بنسبة 0.20% عند الإغلاق إلى مستوى 8284.91 نقطة.

أما مؤشر CAC 40 الفرنسي فصعد بنحو 176.47 نقطة أو بنسبة 2.33% عند الإغلاق إلى مستوى 7742.09 نقطة.

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الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بضغط من قطاع التكنولوجيا

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الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى لها منذ يوليو الماضي

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