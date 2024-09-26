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اقتصاد

بزيادة تصل لـ 15 جنيهًا، ارتفاع أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور

سعر الزيتون اليوم
سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة؛ ارتفاعات جديدة مقارنة بأسعاره السابقة، تتراوح ما بين 5 إلى 15 جنيهًا.

سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

«فيتو» تستعرض سعر الزيتون الطازج في سوق العبور، بعد ارتفاع أسعاره؛ وهي كالآتي:

 

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

تراوح سعر زيتون تفاحي من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون بيكول ومنزيل من 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عزيزي لكويد من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون دولسي وعاص من 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عجيزي وشملالي من 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

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