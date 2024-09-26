وزير الاستثمار يستعرض مع مجموعة دلة البركة القابضة المشروعات المستقبلية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع الشيخ عبد العزيز اليماني الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة القابضة العاملة في مجالات التطوير العقاري والسياحي والتجارة والخدمات المالية والمصرفية والصناعات الغذائية والزراعية والرعاية الصحية، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، والمشروعات الحالية والمستقبلية للمجموعة في مصر.

حسن الخطيب: الاستثمار حريصة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية للتوسع في مصر

وقال الوزير إن وزارة الاستثمار حريصة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية للتوسع في مصر، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمواد الخام ومصادر الطاقة إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز وإمكانيات النفاذ إلى الأسواق، وكذا السوق الاستهلاكي الكبير.

الخطيب: اتفاقية الاستثمار المصرية السعودية المشتركة ستسهم في بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستثمارية المتميزة بين البلدين الشقيقين

وأوضح «الخطيب» إن اتفاقية الاستثمار المصرية السعودية المشتركة ستسهم في بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستثمارية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالدور الهام للسيد خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي في التوصل لهذه الاتفاقية الهامة.

ودعا الوزير المسؤولين ومجتمعي الأعمال بالبلدين لاتخاذ خطوات جادة لترجمة اتفاقية الاستثمار المصرية السعودية إلى مشروعات تعاون ملموسة تلبي طموحات البلدين، وتحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

ومن جانبه أشاد الشيخ عبد العزيز اليماني الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة القابضة بجهود المسؤولين المصريين في توفير الخدمات والتيسيرات لمجتمع الأعمال السعودي، مشيرا إلى أن المجموعة تتواجد بالسوق المصري منذ 60 عاما وهو ما يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري وحرصها على الاستمرار والتوسع في دولة مصر الشقيقة.

وأضاف «اليماني» أن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري حاليا غير مسبوقة، مشيرا إلى حرص المجموعة على إيجاد دور ملموس لها والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية المتميزة.

وحضر اللقاء حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من مسؤولي الوزارة ومجموعة دلة البركة.