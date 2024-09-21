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اقتصاد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتاكيت ارتفاعًا بالأسواق، في بعض الأنواع، إذ تراوحت الارتفاعات ما بين جنيه وجنيهين، وذلك بعد موجة ارتفاعات متتالية، أسفرت عن وصول سعر الكتكوت الأبيض في بعض الشركات إلى 45 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 37 إلى 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 36 و36.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الأتية:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كتكوت بلدي من 9 إلى 10 جنيهات.
  4. تراوح سعر كتكوت هجين من 17 إلى 18 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 21 إلى 22 جنيهًا.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الكتاكيت في الشركات 

وعن أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو نحو 44 إلى 44.5 جنيه.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 37 إلى 42 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت أي أر من 33.5 جنيه إلى 40 جنيهًا.
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تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

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ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم

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