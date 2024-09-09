ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور
أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة؛ ارتفاعات جديدة مقارنة بأسعاره السابقة، حيث سجل سعر الزيتون الطازج ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي.
أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة
«فيتو» تستعرض أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور، بعد ارتفاع أسعاره؛ وهي كالآتي:
أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة
- تراوح سعر زيتون تفاحي من 45 إلى 65 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر زيتون بيكول ومنزيل من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر زيتون عزيزي لكويد من 45 إلى 65 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر زيتون دولسي وعاص من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر زيتون عجيزي وشملالي من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.