الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

سعر الزيتون اليوم
سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة؛ ارتفاعات جديدة مقارنة بأسعاره السابقة، حيث سجل سعر الزيتون الطازج ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي.

سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

«فيتو» تستعرض أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور، بعد ارتفاع أسعاره؛ وهي كالآتي:

سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر زيتون تفاحي من 45 إلى 65 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر زيتون بيكول ومنزيل من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر زيتون عزيزي لكويد من 45 إلى 65 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر زيتون دولسي وعاص من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر زيتون عجيزي وشملالي من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
txt

بزيادة تصل لـ 10 جنيهات، أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

txt

يبدأ من 20 جنيهًا، تعرف على أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الزيتون أسعار الزيتون الطازج سعر الزيتون سعر الزيتون الطازج سعر الزيتون اليوم سوق العبور للجملة سوق العبور موقع فيتو فيتو سعر كيلو زيتون أسعار كيلو زيتون سعر كيلو الزيتون أسعار كيلو الزيتون

مواد متعلقة

تفسير حلم أكل الزيتون في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية والصحية

ارتفاع سعر الزيتون المخلل ليصل إلى 400 جنيه للكيلو.. تجار: الزيادة لا تقل عن 50%.. وهذه أسباب الارتفاعات وأحدث الأسعار

الكيلو يصل إلى 400 جنيه، ارتفاع أسعار الزيتون المخلل بالأسواق

أسباب ارتفاع سعر الزيتون المخلل وأحدث أسعاره بالأسواق (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في محافظة الفيوم

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

ads

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية