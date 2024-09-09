ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة؛ ارتفاعات جديدة مقارنة بأسعاره السابقة، حيث سجل سعر الزيتون الطازج ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي.

سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

«فيتو» تستعرض أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور، بعد ارتفاع أسعاره؛ وهي كالآتي:

سعر الزيتون اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

تراوح سعر زيتون تفاحي من 45 إلى 65 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر زيتون بيكول ومنزيل من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر زيتون عزيزي لكويد من 45 إلى 65 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر زيتون دولسي وعاص من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر زيتون عجيزي وشملالي من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.