الخميس 12 سبتمبر 2024
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اقتصاد

وزارة الخزانة الأمريكية: عجز ميزانية أغسطس بلغ 380 مليار دولار

وزارة الخزانة الأمريكية،
وزارة الخزانة الأمريكية، فيتو

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عجز في الميزانية الفيدرالية قدره 380 مليار دولار لشهر أغسطس.

ويعد ذلك تحول هائل من الفائض البالغ 89 مليار دولار في أغسطس 2023 والذي نتج عن إلغاء برنامج الإعفاء من القروض الطلابية للرئيس جو بايدن.

1.8 تريليون دولار قيمة عجز الميزانية الفيدرالية

ووفقًا لتقرير الوزارة؛ بلغ عجز الميزانية الفيدرالية في الأشهر الـ 11 الأولى من السنة المالية 2024 نحو 1.897 تريليون دولار، بزيادة قدرها  24% عن فجوة تقدر بـ 1.525 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

تكاليف الفائدة على الدين العام للعام الجاري

وتجاوزت تكاليف الفائدة على الدين العام للعام الجاري تريليون دولار للمرة الأولى، وفقًا لتصريحات مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية.

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