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اقتصاد

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024؛ وتراوح الارتفاع في سعر كيلو الفراخ من جنيهين إلى 5 جنيهات، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع  سعر كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 78 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأربعاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 85.7 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 78 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 85 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25-9-2024 في محافظة الفيوم

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ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

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