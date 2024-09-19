الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الأسهم الأمريكية، مؤشر داو جونز يقفز 500 نقطة مع ارتفاع وول ستريت

الأسهم الأمريكية،
الأسهم الأمريكية، فيتو

سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعًا بعد افتتاح وول ستريت، اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من إعلان قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ارتفاع مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم

وخلال تداولات اليوم الخميس؛ قفز مؤشر داو جونز الصناعي 568 نقطة أو 1.4%. كما صعد ستاندرد آند بورز 500  بنسبة 1.6%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%.

القطاعات الأكثر ارتفاعًا في البورصة الأمريكية

وفيما يخص القطاعات الأكثر ارتفاعًا خلال تداولات اليوم الخميس، ارتفعت أسهم شركات الرقائق بعد قرار الفيدرالي، وارتفعت أسهم كل من إنفيديا وإيه أم دي بأكثر من 3% لكل منها. وتم تداول أسهم ميكرون تكنولوجيز أعلى بأكثر من 2%. 

ارتفاع أسهم قطاع البنوك الإقليمية

كما ارتفعت أسهم البنوك الإقليمية، مع ارتفاع أسهم SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ما يقرب من 3 %، كانت مكاسب KRE بقيادة New York Community Bancorp، إذ  ارتفع بنسبة 3%.

خفض أسعار الفائدة الأمريكية 

وكان الفيدرالي الأميركي قد أعلن خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى نطاق 4.75% إلى 5% من 5.25% إلى 5.5% يوم الأربعاء، وهو ما جاء بمثابة مفاجأة لبعض المستثمرين الذين انتقدوا حجم هذا الخفض الأولي. 

ويعد هذا أول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي منذ أربع سنوات.

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الفائدة الأسهم الأميركية البنك المركزى البورصة الأمريكية الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة خفض سعر الفائدة داو جونز داو جونز الصناعي ستاندرد اند بورز سعر الفائدة قطاع البنوك قرار الفيدرالى مؤشر داو جونز مؤشر داو جونز الصناعي مؤشرات البورصة مؤشر ناسداك موقع فيتو

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

رونالدو مشيدا بإمكانات هذا اللاعب: سيكون الأفضل في العالم

بيان عاجل من الأزهر بشأن ظاهرة «التغني بالقرآن»

مفاجأة، جوميز غاضب من بنود عقد انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

جنازة بعد 57 عامًا، الإسكندرية تودع فوزي محمد «شهيد حرب 67» (فيديو وصور)

مدبولي: حددنا من 4 إلى 5 مناطق سنطرحها للاستثمار على البحر الأحمر منها "رأس بناس"

أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار الطماطم

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

ads

منوعات

المزيد

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل ذهاب الطلاب إلى المدرسة.. نصائح مهمة للأمهات عند تحضير اللانش بوكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار والسعادة

وزير الأوقاف: الفرح بميلاد الرسول من أعظم العبادات للتقرب إلى الله

ما أهمية الغيرة ومكانتها في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية