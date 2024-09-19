الأسهم الأمريكية، مؤشر داو جونز يقفز 500 نقطة مع ارتفاع وول ستريت

سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعًا بعد افتتاح وول ستريت، اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من إعلان قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ارتفاع مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم

وخلال تداولات اليوم الخميس؛ قفز مؤشر داو جونز الصناعي 568 نقطة أو 1.4%. كما صعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%.

القطاعات الأكثر ارتفاعًا في البورصة الأمريكية

وفيما يخص القطاعات الأكثر ارتفاعًا خلال تداولات اليوم الخميس، ارتفعت أسهم شركات الرقائق بعد قرار الفيدرالي، وارتفعت أسهم كل من إنفيديا وإيه أم دي بأكثر من 3% لكل منها. وتم تداول أسهم ميكرون تكنولوجيز أعلى بأكثر من 2%.

ارتفاع أسهم قطاع البنوك الإقليمية

كما ارتفعت أسهم البنوك الإقليمية، مع ارتفاع أسهم SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ما يقرب من 3 %، كانت مكاسب KRE بقيادة New York Community Bancorp، إذ ارتفع بنسبة 3%.

خفض أسعار الفائدة الأمريكية

وكان الفيدرالي الأميركي قد أعلن خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى نطاق 4.75% إلى 5% من 5.25% إلى 5.5% يوم الأربعاء، وهو ما جاء بمثابة مفاجأة لبعض المستثمرين الذين انتقدوا حجم هذا الخفض الأولي.

ويعد هذا أول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي منذ أربع سنوات.