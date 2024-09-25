مرسيدس تعيد إحياء موديلات التسعينيات بتصميمات عصرية

تسعى مرسيدس لإعادة تحديث الموديلات القديمة ومن بينها سيارات 300 SL، التي تعتبر من أفضل السيارات التي طرحتها مصانع ألمانيا في السبعينيات والثمانينيات، ولقيت إقبالًا كبيرًا من مستخدمي السيارات، ما جعلها تدرس قرار إعادة إنتاجها بتقنيات حديثة تلائم عصر التطوير.



واستخدمت مصانع مرسيدس AMG GT، غطاء محرك طويل للغاية، مشابه لسيارة 300 SL، وسوف تنتج 15 سيارة تصل إلى الولايات المتحدة، فور الانتهاء من إنتاجها، وتحصل السيارات على مصابيح أمامية دائرية وشبكة معدلة وفتحات تهوية موسعة ومصابيح خلفية تم نقلها إلى مكان آخر وعجلات أحادية الكتلة تبدو وكأنها خرجت من سيارة مايباخ إس كلاس كابريوليه.

ومن المقرر أن تستخدم مصانع مرسيدس محرك V8 مزدوج التربو سعة 4.0 لتر ينتج إما 456 وإما 550 حصانًا، وتنتقل القوة إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، ويبدو الجزء الداخلي قياسيًا في الغالب، ولكن لا توجد أي صور تفصيلية توضح ذلك.