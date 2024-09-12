المركزي الأوروبي يقرر خفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى مستويات 3.5%، وذلك في ثاني تحرك لخفض الفائدة خلال 2024.

خفض أسعار الفائدة خطوة متوقعة

لم يكن قرار البنك المركزي الأوروبي مفاجئا، إذ تأتي هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بعد فترة من النمو الاقتصادي البطيء في منطقة اليورو وتباطؤ التضخم أيضًا، والذي تراجع نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2% في أغسطس.

المستثمرون في انتظار تقديم المركزي الأوروبي المزيد من المعلومات

ولم يكن السؤال الكبير بالنسبة للعديد من المستثمرين؛ هو ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض معدلات الفائدة في سبتمبر، بل ما إذا كان البنك المركزي سيقدم أي معلومات حول ما سيتبع ذلك.