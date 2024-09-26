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اقتصاد

10جنيهات زيادة في سعر جرام الذهب (آخر تحديث)

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

ارتفعت اسعار الذهب داخل الاسواق في التعاملات المسائية بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد، وفقا لآخر تحديث من شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4130 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3615 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3098 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28920جنيها.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 2661.78 دولارًا للأوقية، في حين استقرت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر عند 2685.0 دولارًا للأوقية ووصلت الأسعار الفورية لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى قياسي عند 2670.52 دولارًا أمس الأربعاء وظل المعدن الأصفر مرتفعًا بالقرب من قممه الأخيرة.

وتعرضت أسواق المعادن لضغوط بسبب انتعاش الدولار بين عشية وضحاها، حيث ارتفع الدولار من أدنى مستوياته في أكثر من عام وسط تكهنات مستمرة حول كيفية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بعد خفضها بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

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