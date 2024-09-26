الصناعة تدعو المستثمرين للتعامل مع منصة مصر الصناعية فقط

أصدرت وزارة الصناعة المصرية بيانا إعلاميًا اليوم تؤكد من خلاله أن المنصة الإلكترونية للوزارة والتى تم إطلاقها يوم 1 سبتمبر 2024 تحت عنوان " منصة مصر الصناعية الرقمية " www.madein.eg هى المنصة الالكترونية الرسمية لوزارة الصناعة المصرية والتى يتم من خلالها طرح أراضى المناطق الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية والتقديم على الخدمات الخاصة برخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي

وأهابت وزارة الصناعة المستثمرين التعامل فقط مع منصة مصر الصناعية الرقمية بهذا الشأن وعدم التعامل مع أي منصات أخرى.

وقالت الصناعة إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من سبتمبر 2024، والتي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية للمستثمرين الصناعيين، ومنها: خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية- خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار-خدمة المتابعة السنوية.

وأعلنت وزارة الصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) يوم الأحد الماضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة السابعة للأراضى الصناعية والذي شمل ١١٢٤ قطعة أرض صناعية وذلك ب ١٤ محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالي مساحة ٨ ملايين ٤٨٢ ألف م٢ بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، وذلك عقب الانتهاء من فترة دراسة الطلبات.

وأكد بيان وزارة الصناعة أن هذا الاعلان عبر المنصة يأتي في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص، وأنه سيتم إخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني. ولمعرفة النتيجة برجاء الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي www.madein.eg

واتباع الخطوات الآتية:

-أنشئ حساب باستخدام نفس البريد الإلكتروني المستخدم أثناء التقديم على الخريطة الاستثمارية.

-سيتم ارسال OTP لتأكيد البريد الإلكتروني

-ثم قم تسجيل الدخول على المنصة.

-اضغط على رابط معرفة نتيجة الخريطة الاستثمارية

-ادخل رقم الطلب RQ number واضغط بحث

-سيتم ظهور النتيجة

جدير بالذكر أن المنصة قد قامت مسبقًا بإخطار المستثمرين المتقدمين على الخريطة الاستثمارية برسائل نصية قصيرة (SMS) تحتوي على رقم الطلب RQ الخاص بهم وذلك في 11 من الشهر الجاري مع التنويه بزيارة موقع المنصة للاستعلام عن نتائج الطرح وقت صدورها.

تسهيل عملية الاستثمار الصناعي

كما أكدت الوزارة في بيانها أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في تسهيل عملية الاستثمار الصناعي من خلال توفير كافة الخدمات والمعلومات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختلفة, والتي بدورها تُركز على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال. وتستهدف المنصة أن تصبح القناة الرئيسية للتعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات المعنية.

وتوفر المنصة خاصية التنبيه التلقائي على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، كما ستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكافة المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات من خلال حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعي يحتوي على المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة على المنصة مع حالة كل طلب.