أسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2024، آخر تحديث

سجلت اسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا اليوم الخميس بقيمة 5 جنيهات داخل الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4120 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3605 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3090 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28840 جنيهًا.

وقالت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة هاني ميلاد، إن سعر الذهب سجل اليوم ٢٦٧٠ دولارا للأوقية، وبهذا يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد في طريقه لكسر حاجز 2700 دولار للأوقية الأمر الذي انعكس على السوق المحلي.