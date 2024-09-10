اختفاء أموالك في نقرة زر، خبراء يحذرون من عمليات خداع تستهدف جمهور آيفون iphone 16

مع استعداد شركة Apple لإطلاق هاتف آيفون iPhone 16، بدأ مجرمو الإنترنت في استغلال الحماس المحيط به من خلال عمليات خداع تستهدف الجمهور.

أكبر حدث عالمي تكنولوجي

ويُعد هذا الحدث أحد أكثر أحداث التكنولوجيا ترقبًا لهذا العام، حيث يستعد الجمهور لاقتناء أحدث الأجهزة ومع ذلك، اكتشف خبراء أمن المعلومات أن مصادر التهديد تغري المستخدمين بتزييف الطلبات المسبقة، وعروض المشترين الأوائل، والدعم الفني، وكل ذلك عبر مواقع إلكترونية مقنعة لا تسبب سوى الخسائر المالية.

وكشف أمس عن هاتف iPhone 16 الجديد خلال حدث Glowtime، وفق مواعيد إطلاق هواتف iPhone السابقة، ويتوفر هاتف iPhone 16 للبيع في المتاجر يوم الجمعة 20 سبتمبر.

وتشمل التحسينات المُتوقعة إمكانيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشاشات أكبر، وإطارات أكثر أناقةً، ومجموعة جديدة من الألوان. بدأت الشائعات حول الهاتف بالانتشار خلال الصيف، مما أعطى المجرمين السيبرانيين تحذيرًا مبكرًا.

ومع اقتراب الحدث، اكتشف الخبراء نشاطًا احتياليًا متعلقًا بالإطلاق إحدى عمليات الاحتيال الشائعة التي يستخدمها الجناة هي تقديم فرصة لأول المستخدمين لطلب أحدث إصدار من هواتف iPhone مسبقًا بخصم يبلغ 40% تقريبًا.

ويتم توجيه الضحايا لموقع إلكتروني أنيق يعرض هواتف iPhone جديدة ويغريهم بأن «يكونوا ضمن أوائل من يستمتعون بالتكنولوجيا المتطورة». لكن وبمجرد النقر فوق الرابط، يُطلب من الضحايا إدخال معلومات الفوترة والشحن الخاصة بهم، مع خيار للدفع بواسطة تطبيق PayPal.

يتم إنشاء فاتورة مزيفة عند النقر فوق «إضافة لسلة التسوق» أو «شراء»، مع الأخذ في الاعتبار الضريبة والشحن، بل وتقديم «شحن مجاني» للطلبات التي تزيد قيمتها عن 1,000 دولار.

بمجرد تأكيد الدفع، يدرك الضحايا سريعًا أن أموالهم قد اختفت من حساباتهم بدون استلام هاتف آيفون iPhone 16.

والأسوأ هو وقوع المعلومات الشخصية للضحايا في أيدي المحتالين، والذين قد يبيعونها على الإنترنت المظلم.

بجانب ما سبق، اكتشف الخبراء عرضًا مزيفًا للحصول على الدعم الفني لهاتف آيفون iPhone من أجل تحديثه.

كما يزعم الموقع الإلكتروني المزيف أنه يوجّه المستخدمين لصفحة يمكنهم من خلالها الإبلاغ عن فقدان الهاتف أو سرقته، وصفحة أخرى لمساعدتهم في العثور على أجهزتهم. وأخيرًا، ثمة خيار يمكّن الضحايا من الوصول لخدمة الصيانة. في المقابل، كل ما تطلبه الصفحة من الضحايا هو تسجيل الدخول بواسطة حساب Apple ID الخاص بهم.

قد لا يبدو ملء خانة واحدة فقط لبيانات الاعتماد أمرًا خطيرًا، إلا أن مستخدمي منتجات Apple يدركون أنه إذا قام شخص ما بسرقة حساب Apple ID الخاص بهم، فهو يتملك بذلك مقاليد التحكم بأجهزتهم. إذ يمكن للمحتالين الوصول للتفاصيل الشخصية مثل الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، والمزيد، وبيعها على الإنترنت المظلم. ويمكنهم التسلل لحساب iCloud الخاص بهم، والوصول لصورهم، ومستنداتهم، والنسخ الاحتياطية لأجهزتهم.

ليس هذا فحسب، بل يمكنهم إجراء عمليات شراء غير مصرح بها بواسطة حسابات Apple ID، وعرض رصيد حسابات الضحايا، وسرقة الأموال من محفظة Apple Wallet الخاصة بهم. والأسوأ أنهم يستطعيون إغلاق أجهزة الضحايا والمطالبة بفدية.

قالت أولجا سفيستونوفا، الخبيرة الأمنية لدى كاسبرسكي كما هو الحال مع معظم الإصدارات التكنولوجية الجديدة، فقد أثار إطلاق هاتف آيفون iPhone 16 حماسةً هائلةً. ويسارع المجرمون السيبرانيون لاستغلال هذه الضجة، ولذلك يجب أن يكون المستهلكون أكثر يقظةً وحذرًا في أوقات كهذه بالتحديد.

الالتزام بقنوات الشراء الرسمية

عند إجراء عمليات شراء جديدة، يجب الالتزام بالقنوات الرسمية، والتشكك بشأن الصفقات التي تبدو أفضل من أن يتم تصديقها، والتحقق دائمًا من الروابط قبل مشاركة أي معلومات شخصية.

ويعتمد المخادعون على قلة حذر المعجبين المتحمسين، ولذلك تُعد اليقظة ضرورية للغاية.