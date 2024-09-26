التمثيل التجارى يدعو الجانب اليابانى لإنشاء منطقة صناعية يابانية بمصر

التقى الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى مع Yusuke Suzuki المستشار الاقتصادى الجديد بالسفارة اليابانية بالقاهرة ويرافقه وفد من السفارة، حيث تم تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الإعداد لعدد من الإصلاحات الهيكلية فى مجال الضرائب والتجارة الخارجية والاستثمار



أكد رئيس التمثيل التجارى،أنه يتم حاليا الإعداد لعدد من الإصلاحات الهيكلية فى مجال الضرائب والتجارة الخارجية والاستثمار ستساهم فى تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية بمصر بشكل كبير. وأكد على أهمية الترويج الجيد لهذه الإجراءات وتعريف الشركات وتجمعات الأعمال اليابانية بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بمصر، وإمكانية أن تكون السوق المصرية مركزا لإنتاج وتصدير منتجات هذه الشركات للأسواق المجاورة التى ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة تفضيلية.

الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى



و أشار إلى للاهتمام الكبير الذى توليه الشركات الصينية والهندية والتركية للاستثمار فى مصر خلال الفترة الأخيرة والاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بها، داعيا الجانب اليابانى لدراسة إنشاء منطقة صناعية يابانية بمصر على غرار الدول الأخرى مثل الصين وروسيا وتركيا.



كما تم خلال اللقاء استعراض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقا للمجلس الأعلى للاستثمار وأهمها السيارات والصناعات المغذية لها، المنتجات الغذائية خاصة الاستراتيجية وذات التأثير على الأمن الغذائى، الأدوية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. ونوه إلى أن الاقتصاد المصرى يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا بالمنطقة.

كما أعرب رئيس التمثيل التجارى بصفته المفوض العام لمصر بمعرض اكسبو أوساكا عن تقديره للدعم والمساندة المقدمين من اليابان مما سيسهم فى تيسير المشاركة المصرية بالمعرض. كما تطرق الاجتماع إلى التأكيد على طلب مصر بتسريع اجراءات تسجيل العنب المصرى باليابان والذى تم تقديم الملف الفنى الخاص به لوزارة الزراعة اليابانية فى 2021، ومن جانبه أشار المستشار اليابانى أن العمل جارى بالوزارة اليابانية للانتهاء من هذا الملف فى أقرب وقت ممكن.



كما تم خلال القاء الضوء على زيارة الدكتور وزير الخارجية المصرى لليابان الشهر الماضى للمشاركة بالاجتماع التحضيرى لمؤتمر تيكاد والذى سيعقد العام القادم باليابان وقيامه بتسليم رسالة من الرئيس المصرى لرئيس وزراء اليابان والتى تناولت بسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مجالات التعاون القائمة بين البلدين.



كما تم الاتفاق على تنظيم فعالية ترويجية ضخمة للاستثمار فى مصر خلال اليوم الوطنى لمصر بمعرض اكسبو اوساكا يتم خلاله دعوة كبرى الشركات وتجمعات الاعمال اليابانية للمشاركة به.