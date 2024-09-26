جانيت: بيانات سوق العمل والتضخم تؤكد أن الولايات المتحدة على طريق الهبوط السلس

قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، إنه يبدو أن صناع السياسات في الفيدرالي الأمريكي يتوقعون «انخفاض أسعار الفائدة بشكل أكبر».

الولايات المتحدة على طريق الهبوط السلس

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية في مقابلة اليوم الخميس مع شبكة CNBC: تشير بيانات سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة إلى أننا على طريق الهبوط السلس.

وتابعت: هناك بعض التراخي في سوق العمل أكثر من ذي قبل.

وأكدت «يلين»: «أنه في حين تظل معالجة التضخم الأولوية القصوى لإدارة بايدن، فقد انخفض الرقم "بشكل كبير».