رابطة السيارات: الحكومة تتجه لإنتاج أول مركبة كهربائية خلال 2025

أكد أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب الشعبة العامة للسيارات، أن الدولة تسعي دائما في توطين صناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية من أجل بيئة نظيفة، والتخلي التدريجي عن سيارات الوقود.

وأوضح ابو المجد، أن عام 2025، يشهد طفرة في صناعة السيارات، بعد إعلان تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع إحدي الشركات الصينية وذلك في إطار جذب استثمارات في مجال صناعة السيارات، بعد تخصيص مساحة تصل مليون متر مربع لانشاء 3 مصانع في العين السخنة مع العمل على انشاء أكبر مصنع لضفائر السيارات في الشرق الأوسط بمصر حاليًا.

تصنيع سيارة كهربائية بمصر

وأكد أبو المجد، علي تخطيط الحكومة لإنشاء مجمع ضخم على مساحة 50 ألف متر لتصنيع هذه السيارات، مع اتخاذ خطوات جادة لرفع نسبة المكونات المحلية في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الإلكترونية لتصل إلى 100%، موضحا أن ذلك إنجازًا هائلًا يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.