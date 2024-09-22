مرتبات شهر سبتمبر، أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024.

تبكير موعد صرف مرتبات سبتمبر

وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات سبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن سبتمبر بدءًا من اليوم ٢٢ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ أكتوبر المقبل.

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه ستتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهاب خيري، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.