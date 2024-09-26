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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024.

 

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.35%  عند مستوى 31360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 38609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38%  عند مستوى 13600 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18%  عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 10362 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78%  عند مستوى 3074 نقطة.
 

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