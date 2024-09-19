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اقتصاد

وزيرة الخزانة الأمريكية: خفض أسعار الفائدة أمر جيد لكن السياسة لا تزال مقيدة

وزيرة الخزانة الأميركية،
وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، فيتو

علقت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، على قرار الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة؛ قائلة: إن خفض أسعار الفائدة من قِبل الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، كان علامة إيجابية جدًا على مكان الاقتصاد الأميركي، مما يعكس التقدم في خفض التضخم، والعزم على حماية سوق العمل.

 القرار يعكس ثقة الفيدرالي في أن التضخم انخفض بشكل كبير

وأضافت في حدثٍ استضافته مجلة ذي أتلانتيك، اليوم الخميس: "إنه يعكس ثقة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أن التضخم انخفض بشكل كبير، وإنه في طريقه للعودة إلى هدف 2%، وأن المخاطر فيما يتعلق بالتضخم تضاءلت بشكل كبير حقًا".

التوقعات تشير إلى أن أسعار الفائدة سوف تنخفض أكثر

وتابعت: الاهتمام أو الدافع الرئيسي، الآن، هو التأكد من أن سوق العمل تظل قوية، مضيفة أنه "يظل موقف السياسة النقدية مقيدًا... إن التوقعات تشير إلى أن أسعار الفائدة سوف تنخفض أكثر".

كما سلطت الضوء على التوقعات الجديدة لصُناع السياسات في الفيدرالي، والتي أظهرت تخفيضات مستدامة بأسعار الفائدة حتى عام 2026.

ضرورة مراقبة البيانات الواردة

وقالت: "لكن من الضروري بالطبع مراقبة البيانات الواردة، ويمكن أن تكون هناك دائمًا مفاجآت".

تحرك البنك المركزي يعكس أن المخاطر المتعلقة بالتضخم تضاءلت

وأشارت إلى أن "تحرك البنك المركزي يعكس أيضًا أن المخاطر المتعلقة بالتضخم تضاءلت بشكل كبير حقًا". 

وشددت على أن سوق العمل تظل "طبيعية وصحية، مشيرةً إلى أنها ليست ساخنة، كما كانت في عام 2022 أو 2023، عندما كان أصحاب العمل يكافحون من أجل توظيف الموظفين.

 وقالت إنه "من الممكن البقاء على هذا المسار".

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