بسبب أزمة الطاقة، الأوروبي لإعادة الإعمار يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري، خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري لعام 2024، مدفوعًا بشكل أساسي للاضطرابات في قطاع الطاقة الكهربائية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدّر نمو الاقتصاد المصري هذا العام عند 3.2%

ووفقًا لـ «بلومبرج الشرق» رجح البنك في تقرير جديد بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، أن ينمو اقتصاد مصر في 2024 بمعدل 3.2%، انخفاضًا من 3.9% كما في توقعاته السابقة.

دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعافي حسابات مصر الخارجية

وخلال التقرير أشار البنك إلى دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعافي حسابات مصر الخارجية، وفي رفع احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية إلى 46.6 مليار دولار في أغسطس 2024، وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات.