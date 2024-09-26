بسبب أزمة الطاقة، الأوروبي لإعادة الإعمار يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري، خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري لعام 2024، مدفوعًا بشكل أساسي للاضطرابات في قطاع الطاقة الكهربائية.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدّر نمو الاقتصاد المصري هذا العام عند 3.2%
ووفقًا لـ «بلومبرج الشرق» رجح البنك في تقرير جديد بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، أن ينمو اقتصاد مصر في 2024 بمعدل 3.2%، انخفاضًا من 3.9% كما في توقعاته السابقة.
دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعافي حسابات مصر الخارجية
وخلال التقرير أشار البنك إلى دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعافي حسابات مصر الخارجية، وفي رفع احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية إلى 46.6 مليار دولار في أغسطس 2024، وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.