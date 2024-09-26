أسعار الفضة تسجل ارتفاعا جديدا

أسعار الفضة اليوم، سجلت أسعار الفضة اليوم الخميس أعلى مستوى لها منذ عام 2012، إذ ساعدت التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار المعادن النفيسة.

سعر الفضة يصعد لأعلى مستوى منذ 2012 وسط طفرة المعادن النفيسة

وارتفعت أسعار الفضة بنحو 2.5% إلى 32.614 دولار للأونصة اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب هذا العام إلى 37%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع شامل لأسعار المعادن النفيسة، التي على رأسها الذهب الذي سجل الذهب رقمًا قياسيًا آخر.

كما ارتفع السعر الفوري للفضة بنحو 2.2% إلى 32.5155 دولار للأونصة، وذلك في تمام الساعة 12:23 مساءً بتوقيت لندن.

ويشار إلى أنه لا تزال أسعار الفضة أقل بكثير من أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما بلغت 50 دولارًا تقريبًا في عام 2011.