الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الفضة تسجل ارتفاعا جديدا

أسعار الفضة اليوم،
أسعار الفضة اليوم، فيتو

 أسعار الفضة اليوم، سجلت أسعار الفضة اليوم الخميس أعلى مستوى لها منذ عام 2012، إذ ساعدت التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار المعادن النفيسة.

سعر الفضة يصعد لأعلى مستوى منذ 2012 وسط طفرة المعادن النفيسة

وارتفعت أسعار  الفضة بنحو 2.5% إلى 32.614 دولار للأونصة اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب هذا العام إلى 37%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع شامل لأسعار المعادن النفيسة، التي على رأسها الذهب الذي سجل الذهب رقمًا قياسيًا آخر.

كما ارتفع  السعر الفوري للفضة بنحو 2.2% إلى 32.5155 دولار للأونصة، وذلك في تمام الساعة 12:23 مساءً بتوقيت لندن. 

ويشار إلى أنه لا تزال أسعار الفضة أقل بكثير من أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما بلغت 50 دولارًا تقريبًا في عام 2011.

txt

حركة مؤشر الفضة بالتداولات العالمية، الأونصة وصلت لهذا السعر

txt

استقرار مؤشر الفضة بالتداولات العالمية اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الفضة سعر الفضة اسعار الفضة اليوم سعر الفضة اليوم أسعار الفائدة أسعار المعادن النفيسة اسعار المعادن الاحتياطي الفيدرالي التداولات العالمية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي موقع فيتو الذهب

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

بسبب خلافات الجيرة، إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

بعد اتجاه الكويت لرفع أسعار البنزين للوافدين، هل تتخذ مصر القرار؟

نتيجة تقليل الاغتراب 2024، رابط مباشر للحصول على النتائج

منوعات

المزيد

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ماذا قال إمام عاشور بالتحقيقات في اتهامه بالتعدي على فرد أمن مول شهير؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية متنوعة في ليلة الجمعة.. تعرف عليها

الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرام شرعًا

هل عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن حرام؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية