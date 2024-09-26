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اقتصاد

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.
 

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.35%  عند مستوى 31360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 38609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38%  عند مستوى 13600 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18%  عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 10362 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78%  عند مستوى 3074 نقطة.
 

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