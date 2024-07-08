أخبار مصر: محمد رمضان يصفع شابا على وجهه، كارثة مالية تنتظر شيرين عبد الوهاب، أشرف صبحي يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشادة كلامية بين الفنان محمد رمضان وشاب أثناء تجوله فى أحد شوارع الساحل الشمالي وسط عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن أمين عمر حكم لقاء الزمالك والإسماعيلي، احتسب ركلتي جزاء صحيحتين للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن تدخل الـvar في الركلة الأولى قرار صحيح، واللعبة الثانية كان تمركز الحكم جيدًا بعد لمسة يد مدافع الدراويش.

ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة صدور قرار مجلس الوزراء وإصدار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للكتاب الدوري الخاص بترقيات الموظفين في الحكومة لعام 2024

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: قررنا فتح تحقيق موسع في ملابسات سفر اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي بقناة "سي بي سي": ستتم محاسبة المخطئ في أزمة سفر اللاعب الراحل أحمد رفعت للخارج بعد انتهاء التحقيقات حال وجود إدانة، متابعا:"الكل هيتحاسب".

تستعد وزارة النقل لبدء الخطوات الفعلية والاستعدادات لتشغيل القطارات السريعة، بما يضمن جودة التشغيل وتقرر إرسال عدد من قائدى القطارات للتدريب على قيادة هذه النوعية من القطارات بألمانيا خلال الفترة القادمة.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وصفت التدريبات العسكرية التي أجرتها كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة بالقرب من الحدود بين البلدين بأنها "استفزاز صريح وغير مبرر".

في ظل سعي الدولة المصرية لتوفير احتياجاتها من الدولار، والقضاء على السوق السوداء، أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون ينص على «تغليظ العقوبات» لمواجهة التعامل بالعملات الأجنبية في السوق غير الرسمية.

انطلقت اليوم حملات توعية مكثفة في محافظات مصر، استعدادًا لموسم "السحابة السوداء" لعام 2024، وذلك لمنع حرق قش الأرز والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

أكدت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى، أنه من المرجح إلغاء حفلات شيرين عبد الوهاب، المقبلة سواء في لبنان أو إسطنبول نظرا للأزمة التي تعيشها في الوقت الحالي، بعد واقعة الاعتداء عليها وإصابتها إصابات بالغة.

سحب الجيش الأمريكي، أفراده من القاعدة الجوية (101) في النيجر قرب المطار في العاصمة نيامي.

تأتي تلك الخطوة قبل الانسحاب من قاعدة رئيسية للطائرات المسيّرة قرب مدينة أجاديز الصحراوية في الأسابيع المقبلة.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، إن الوزارة قامت بمخاطبة مجلس الوزراء من أجل تعديل موعد إقامة المباريات بدلا من إقامتها في الرابعة عصرا.

كشفت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" أن الخبراء الروس يعملون على تطوير قوارب مسيّرة جديدة متعددة الاستخدامات.

نشر محمد حسن لاعب النادي الإسماعيلي إستوري عبر موقع الصور إنستجرام تظهر مدى تعرضه للضغط النفسي الذي جاء نتيجته على جسده مشيرا إلى أن ما حدث مع الراحل أحمد رفعت من ظلم واضطهاد يحدث مع الكثير من اللاعبين.

كشفت مي فخري، طليقة المايسترو هاني فرحات، كواليس أزمتها مع طليقها، مؤكدة: "اتجوزت طليقي في بيت إيجار ومأخدتش هدومي وأنا ماشية".

رفض وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت التعليق على فسخ عقد الوحدة الإماراتي مع اللاعب الراحل أحمد رفعت، مشيرًا إلى أنه لن يصرح بالأسباب مطلقًا، وكذلك الإدارة القديمة لن تصرح بأي شيء عن ذلك.

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون ليلة الإثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

انطلقت منذ أيام قليلة، حفلات الساحل الشمالي، والذي يحييها عدد كبير من المطربين الشعبيين، والمهرجانات.

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الإثنين، تدمير طائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

نجحت قوات المطافئ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة في إخماد حريق شب بمطعم لوما للمشويات المتواجد بمنطقة الزمالك، ومنع امتداده للعقارات المجاورة له، وذلك باستخدام 7 سيارات إطفاء توجهت مسرعة عقب تلقي بلاغ من النجدة يفيد باندلاع الحريق.

أفادت شرطة ولاية ميشيغان الأمريكية مساء الأحد بمقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في إطلاق نار وقع في ديترويت.