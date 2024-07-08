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رياضة

وزير الرياضة يكشف سر استبعاد فريدة عثمان من الأولمبياد ووعد السيسي للأبطال (فيديو)

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو

أحمد رفعت وأولمبياد باريس، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: قررنا فتح تحقيق موسع في ملابسات سفر اللاعب الراحل أحمد رفعت.

 

وعد وزير الرياضة بشأن ملابسات وفاة أحمد رفعت

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي بقناة "سي بي سي": ستتم محاسبة المخطئ في أزمة سفر اللاعب الراحل أحمد رفعت للخارج بعد انتهاء التحقيقات حال وجود إدانة، متابعا:"الكل هيتحاسب".

السبب وراء تعديل توقيتات انطلاق مباريات الدوري

ولفت إلى أن قرار رئيس الوزراء بتعديل توقيتات انطلاق مباريات الدوري العام تأتي تخفيفا على اللاعبين من درجات الحرارة المرتفعة.

 

 

 

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سبب استبعاد فريدة عثمان ووعود الرئيس لأبطال أولمبياد باريس 2024

وأكد: أن هناك تكليفات رئاسية بزيادة المكافاَت المالية للحاصلين على ميداليات في أولمبياد باريس 2024، موضحا أن المعايير الفنية والرقمية وراء خروج السباحة فريد عثمان من الأولمبياد وهذا السبب علمته من رئيس اتحاد السباحة.

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وزير الرياضة أشرف صبحي اولمبياد باريس 2024 فريدة عثمان احمد رفعت

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