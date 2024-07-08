تحركات عاجلة من البيئة تخوفا لاكتساح السحابة السوداء سماء البلاد

انطلقت اليوم حملات توعية مكثفة في محافظات مصر، استعدادًا لموسم "السحابة السوداء" لعام 2024، وذلك لمنع حرق قش الأرز والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

اجتماعات هامة بفروع جهاز شئون البيئة

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات هامة موسعة بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة على مستوى الجمهورية، وذلك للتنسيق للأعمال المتعلقة بظاهرة "السحابة السوداء" لموسم 2024.

وأشار أبو سنة إلى قرب انتهاء تشغيل مصنع أدكو للألواح الخشبية، والذي سيستقبل كميات كبيرة من قش الأرز هذا العام، مما يوفر بديلًا آمنًا للتخلص من هذه المخلفات.

حملات توعية مكثفة

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق حملات تهدف إلى توعية المواطنين بمخاطر حرق قش الأرز على البيئة والصحة العامة، وإبراز القيمة الاقتصادية لإعادة تدويره، خاصة في ظل الظروف المناخية المتغيرة.

وأكد أنه سيتم التشديد خلال حملات التوعية على تغليظ العقوبة على المخالفين لقانون رقم 202 لسنة 2020، الذي يمنع حرق المخلفات الزراعية.

جدير بالذكر أن حملات التوعوية هذه تأتي ضمن جهود جهاز شئون البيئة المكثفة للحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة حرق قش الأرز، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان بيئة صحية ونظيفة للأجيال القادمة.