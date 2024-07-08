7 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مطعم لوما بأبو الفدا وإصابة عاملين

نجحت قوات المطافئ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة في إخماد حريق شب بمطعم لوما للمشويات المتواجد بمنطقة الزمالك، ومنع امتداده للعقارات المجاورة له، وذلك باستخدام 7 سيارات إطفاء توجهت مسرعة عقب تلقي بلاغ من النجدة يفيد باندلاع الحريق.

كشفت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق تسريب غاز داخل مدخنة المطعم المتواجد بشارع أبو الفدا دائرة قسم شرطة الزمالك، كما تبين إصابة عاملين باختناق وتم نقلهما للمستشفى.

حريق في أحد المطاعم بالزمالك وإصابة عاملين باختناق

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في أحد المطاعم بمنطقة الزمالك، وإصابة عاملين باختناق جراء الحريق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.