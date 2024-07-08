روسيا تطور قوارب مسيرة جديدة متعددة الاستخدامات

الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" أن الخبراء الروس يعملون على تطوير قوارب مسيّرة جديدة متعددة الاستخدامات.

وحول الموضوع قال رئيس مكتب "سبيكتر" الروسي للتصاميم التقنية، أندريه براتينيكوف:"تعاون خبراء مكتبنا مع خبراء من مفرزة Fortuna للهندسة البحرية، وتمكنوا من تطوير قوارب Kasatka المسيّرة الجديدة المتعددة الاستخدامات، سنبدأ باختبار هذه القوارب في يوليو الجاري".

وأضاف: "سيتم اختبار القوارب مع حمولات تصل أوزانها إلى 10 كيلوغرامات، وسيساعدنا في هذه الاختبارات خبراء من شركة Askon الروسية التي ساهمت في وضع التصاميم العامة لهذ القوارب".

وأشار براتينيكوف إلى أن قوارب Kasatka يمكنها الحركة بسرعة 35 عقدة، ونطاق تشغيلها يصل إلى 15 كم، ويمكن استعمالها لتلبية احتياجات وزارة الطوارئ الروسية، وفي عمليات الاستطلاع المائي وعمليات الإنقاذ، حيث يمكنها إيصال عوامات النجاة إلى العالقين في المياه.

المعرض الدولي للدفاع البحري

يذكر أن روسيا قد كشفت خلال معرض IMDS-2024 الدولي للدفاع البحري عن بعض القوارب والروبوتات المائية المسيّرة الجديدة.

ومن بين أبرز المعروضات كان القارب الروسي المسيّر الجديد Orkan، والذي أشار مطوروه إلى أنه قادر على الحركة بسرعة 40 عقدة بحرية، ويمكنه قطع 500 كلم في كل مهمة.

كما كشفت شركة "KMZ" الروسية خلال فعاليات المعرض أيضا عن قوارب Vizir المسيّرة، والتي يمكنها الحركة بسرعة تصل إلى 43 عقدة، وقطع مسافة 434 كلم في كل مهمة.

وكانت الشركة قد أشارت في وقت سابق إلى أن هذه القوارب جهّزت بمنصات جيروسكوبية يمكنها العمل في الظروف التي تكون فيها الرياح قوية والأمواج مرتفعة، كما حصلت هذه المنصات على معدات عالية الدقة وأنظمة اتصالات تعمل مع الأقمار الصناعية.

واستعرضت مؤسسة Rosoboronexport الروسية خلال المعرض قوارب BEK-1000 المسيّرة المتعددة الاستخدمات، إذ يمكن لكل قارب نقل طن من الحمولة تقريبا.