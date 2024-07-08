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أخبار مصر

موعد صدور ترقيات الموظفين في الحكومة لعام 2024

موظفون، فيتو
موظفون، فيتو

ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة صدور قرار مجلس الوزراء وإصدار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للكتاب الدوري الخاص بترقيات الموظفين في الحكومة لعام 2024 

 

ومن المقرر أن يتم صدور قرار بالترقيات من قبل مجلس الوزراء خلال شهر يوليو الجاري.

 

ومن المتوقع أن يبلغ عدد من سيتم ترقيتهم أكثر من 300 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

 

كما أنه من المتوقع أن يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، موقعه الإلكتروني، يمكن من خلاله للموظفين، المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.

جدير بالذكر أن الموقع يتضمن أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.

 

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