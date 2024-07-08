10 شهداء وعدد من المفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في جباليا

الحرب على غزة ، استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون ليلة الإثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت (وفا) عن مصادر طبية، أنه يوجد عدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

كما استشهدت سيدة وأصيب 3 من أبنائها، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



وكان الدفاع المدني بغزة، قد قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة منازل مأهولة في شارع يافا شرقي مدينة غزة، ما أسفر سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بالإضافة إلي عشرات الشهداء عالقين تحت الأنقاض.

وأضاف الدفاع المدني أن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في استهدافات إسرائيلية لمناطق سكنية شرقي مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها أمس الأحد، أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا و123 مصابا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 38 ألفا و135 شهيدا و87 ألفا و828 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.