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ثقافة وفنون

طليقة هاني فرحات تكشف سر إخفائها الزواج وطلباتها منه (فيديو)

المايسترو هاني فرحات،
المايسترو هاني فرحات، فيتو

هاني فرحات، كشفت مي فخري، طليقة المايسترو هاني فرحات، كواليس أزمتها مع طليقها، مؤكدة: "اتجوزت طليقي في بيت إيجار ومأخدتش هدومي وأنا ماشية".

 

مؤخر صداق طليقة هاني فرحات 

ولفتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2": "ليا عند طليقي هاني فرحات مؤخر صداق 150 ألف جنيه واستلمته بعد طلاقنا بـ4 شهور من المحكمة، وهو طلقني غيابي رغم حبي له لدرجة حتى إني ماخدتش هدومي".

 

قصة حب هاني فرحات بطليقته 

وأكملت: "مطلبتش زيادة عن حقي ولو عند طليقي دليل يقول لي، كانت بتجمعنا قصة حب كبيرة لدرجة إن المقربين منا كانوا مستغربين ومتعجبين من انتهاء الزواج بشكل سريع".

 

الحالة النفسية لطليقة هاني فرحات 

ولفتت: "أنا حالتي النفسية سيئة لأني لم أكن أتوقع إنه يطلقني غيابي، في الحقيقة إن زواجنا مكنش معروف للجميع لإني كنت متزوجة قبل كدة، فمكنش هينفع ألبس فستان فرح وأعمل حفل زفاف تاني.. حسيت إن الموضوع مش مناسب لسني ولظروفي ولأولادي".

هل تسبب هاني فرحات في اعتزال زوجته؟

وأشارت: "بعد اعتزالي الفن كنت حابة إني أبعد حياتي الشخصية عن حياتي المهنية، وأخفيت خبر زواجي من هاني فرحات خوفا من الحسد، ولكن طليقي لم يكن السبب في الاعتزال وارتداء الحجاب لأن هذا الأمر حدث قبل زواجنا".

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وطالبت طليقة هاني فرحات، بالحصول على باقي حقوقها مثل نفقة العدة والمتعة ومتعلقاتها الشخصية في المنزل، مؤكدة أنه غير صحيح زواجها 5 مرات سرا وأي زيجة لها تكون في العلن.


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