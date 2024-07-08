بعد أحمد رفعت، لاعب جديد يكشف عن تعرضه لضغوط تسببت في مرضه

نشر محمد حسن لاعب النادي الإسماعيلي إستوري عبر موقع الصور إنستجرام تظهر مدى تعرضه للضغط النفسي الذي جاء نتيجته على جسده مشيرا إلى أن ما حدث مع الراحل أحمد رفعت من ظلم واضطهاد يحدث مع الكثير من اللاعبين.

ونشر لاعب الإسماعيلي صورة ليده توضح إصابته بمرض جلدي في جسده نتيجة الضغط النفسي وحرمانه من التدريبات تنفيذا للعقوبة التي وقعت عليه في الـ٢٦ من مايو الماضي والتي وصفها بـ التعسفية والظالم.

وجاء ما قاله محمد حسن كالتالي..

الإسماعيلي يقرر إيقاف محمد حسن بسبب صورة

وأعلن نادي الإسماعيلي إيقاف لاعبه محمد حسن لأجل غير مسمى نظرًا لما بدر منه خلال مواجهة الدراويش أمام البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي: "قرر الكابتن عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي، إيقاف اللاعب محمد حسن، لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق".

وتابع: "بالإضافة إلى تغريمه 250 ألف جنيه، نظرا لما بدر منه خلال مباراة البنك الأهلي".

وكان السبب وراء معاقبة محمد حسن هو ما فعله بين شوطي لقاء البنك الأهلي حينما أمسك بالكاميرا وقام بتصوير الملعب وهو يتواجد على مقاعد البدلاء ومسئولو الإسماعيلي اعتبروا أن اللاعب لم يكن مركزًا مع الفريق، وما فعله نوع من الاستهتار، خاصة أن الفريق كان متأخرًا بنتيجة 1-0 في الشوط الأول أمام البنك الأهلي

وأكد مصدر مقرب من اللاعب قيام محمد حسن وسط ميدان النادي الإسماعيلي باستعمال أحد كاميرات المصورين الصحفيين بين شوطي المباراة

وأضاف: "محمد قدم كثير للنادي وتنازل عن أمور كثيرة من مستحقات مالية وعروض كثيرة من أجل الاستمرار في النادي".

وتابع: "كل الأمر أن هناك أطفال طلبوا التقاط صورة معه وبعدها طلبوا أن يلتقط صورة لهم وهو وافق بين شوطي المباراة وهذا لا يستدعى الإيقاف او الغرامة".

وأكمل المصدر: "الموقف إنساني تجاه الأطفال وكان لابد أن يبتسم لهم ولا يتعلق بالتركيز من عدمه مع الفريق أو خلال المباراة كما ردد البعض".

وأتم المصدر تصريحاته: "الجميع يعلم من هو محمد حسن وتقديره وتركيزه مع الفريق في أي وقت سواء يلعب أو يجلس بديلا أو خارج القائمة

وفاة أحمد رفعت

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في 11 مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وغادر أحمد رفعت المستشفى، في 9 أبريل، بعد استقرار حالته الطبية، بعد 29 يوما ليبقى تحت الملاحظة في منزله.

وظهر رفعت مؤخرا في تدريبات فريقه، يوم 24 يونيو الماضي، لمؤازرة مودرن قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

وكانت هذه الواقعة بمثابة عودة من الموت لكي يودع الجميع قبل وفاته فجر السبت.