كارثة مالية تنتظر شيرين عبد الوهاب، خسائر بالملايين حال إلغاء حفلات بيروت وإسطنبول

أكدت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى، أنه من المرجح إلغاء حفلات شيرين عبد الوهاب ، المقبلة سواء في لبنان أو إسطنبول نظرا للأزمة التي تعيشها في الوقت الحالي، بعد واقعة الاعتداء عليها وإصابتها إصابات بالغة.

مصير حفلات شيرين عبد الوهاب

وأضافت هنادي عيسى في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه في حالة إلغاء حفلات شيرين عبد الوهاب في لبنان أو إسطنبول ستكون الخسائر كبيرة علي المتعهدين تصل لخسارة عشرات آلاف من الدولارات، بالإضافة إلى عدد من الإعلانات وتركيب وتحضيرات المسارح الخاصة بالحفلات.

ومن ناحية أخرى، رد المطرب حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب على اتهامه بالاعتداء عليها بالضرب وإصابتها إصابات بالغة.

حسام حبيب يرد على اتهامه بالاعتداء على شيرين

وقال حسام حبيب في تسجيل صوتي لبرنامج “et بالعربي”: “الكلام ده كله في النيابة وهناك شهود.. أنا مقدرش أتكلم عن حاجة في النيابة دلوقتي وكلها ساعات والحقيقة تبان”.

وأضاف “حبيب”: “أقسم بالله الكلام ده كله كدب، وأنا مامديتش إيدي علي شيرين.. هي إللي عورت نفسها بطفاية وعورت رجليها بالمقص ود اللي أقدر أقوله”.

من جانبه، أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن شيرين عبد الوهاب بحاجة إلى استشارة نفسية في الفترة الحالية، قائلا: "هي من أهم الأصوات على الساحة العربية بلا منازع وبحضور طاغ، ولكنها تعاني من مشاكل نفسية قاسية".

الحالة المزاجية والنفسية لشيرين عبد الوهاب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد": "شيرين عبد الوهاب أصبحت غير متأكدة ولا مدركة لخطوتها القادمة، ومؤخرا قدمت بلاغا في طليقها حسام حبيب وليس مستغربا عليها بعد دقائق إعلانها خبر تنازلها عن البلاغ أو المحضر وعودتها لزوجها السابق حسام حبيب".

طارق الشناوي يكشف أزمة التكوين الشخصي لشيرين عبد الوهاب

وتابع: "كل شيء بالنسبة للتكوين الشخصي لـشيرين عبد الوهاب ممكن وجائز وغير مستبعد، وفي النهاية هي طاقة يتم تبديدها خارج ملعب الفن، والطاقة النفسية معذبة، حالة شيرين قطبية تتحرك من النقيض الي النقيض وليس لديها حل وسط إما حب أو كره زواج أو طلاق خناقة أو عناق، أبيض أو أسود، وأتمنى بمساعدة الأطباء وزملائها تجاوزها الأزمة النفسية".

معاناة شيرين عبد الوهاب الحياتية

وأكمل: "شيرين عبد الوهاب هي أيضا احيانا تتجاوز بالضرب والألفاظ وليس طليقها حسام حبيب، ولا نريد أن نفقد صوتا بجمال وإبداع شيرين".