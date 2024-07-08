أشرف صبحي يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

اتحاد الكرة، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، إن الوزارة قامت بمخاطبة مجلس الوزراء من أجل تعديل موعد إقامة المباريات بدلا من إقامتها في الرابعة عصرا.

إقامة مباريات الدوري ليلا

وأضاف أشرف صبحي في تصريحات مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الرياضة بشأن تعديل موعد المباريات، وقمنا بمخاطبة رابطة الأندية بالرد، وكنا حريصين على التدخل من أجل حل الأزمة.

موعد انتخابات اتحاد الكرة

وأردف: عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، سيتم الدعوة إلى انتخابات جديدة إلى اتحاد الكرة وفقا للوائح، وفي ديسمبر المقبل سيكون هناك مجلس جديد لاتحاد الكرة خلفا للمجلس الحالي.

اتحاد الكرة ينفي خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي

أكدت مصادر رفيعة في الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس الإدارة لا حقيقة لما يتم تداوله بوجود اتفاق بخروج لاعبين من معسكر المنتخب الأولمبي لخوض مباريات مع فرقهم خلال الدوري الممتاز.

وزير الرياضة أشرف صبحي، فيتو

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية أنه تم الاتفاق على خروج إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لخوض مباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل في الدوري الممتاز، ثم اللحاق بالمنتخب الاولمبي في فرنسا.

وقال المصدر إن اتحاد الكرة لم يتفق مع الأندية والمنتخب الأولمبي على خروج أي لاعب من المعسكر لخوض مباراة مع فريقه ثم العودة مرة أخرى للمعسكر أو اللحاق بالبعثة في فرنسا ولا علم لاتحاد الكرة بهذا الاتفاق.

وأشار المصدر إلى أن خروج أي لاعب من معسكر المنتخب الأولمبي سيمثل هدم لاستعدادات الفراعنة للأولمبياد.

وواصل المصدر حديثه أن حالة خروج إبراهيم عادل من المعسكر سيحق أيضا للأهلي خروج أحمد نبيل كوكا للمشاركة مع الفريق في الدوري.

وأضاف المصدر أن المنتخب الاولمبي بقيادة ميكالي يستعد للسفر يوم 10 يوليو الجاري على أن يخوض مباراتين وديتين يومي 14 و18 قبل المشاركة في أولمبياد باريس.

وأتم المصدر حديثه أن اتحاد الكرة لا يعلم عن أي اتفاق تم بين الأندية والمنتخب الأولمبي وبريئ من خروج أي لاعب من معسكر المنتخب.

وحدد روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي موعد سفر المنتخب إلى باريس للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 .