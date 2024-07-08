مقتل وإصابة 21 شخصا في إطلاق نار بمدينة ديترويت الأمريكية

أفادت شرطة ولاية ميشيغان الأمريكية مساء الأحد بمقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في إطلاق نار وقع في ديترويت.

وأعلنت شرطة الولاية عبر منصة "إكس": أنه لم يتم احتجاز أي شخص وأنها تساعد شرطة ديترويت في التحقيق، مشيرة إلى أن معلوماتها الأولية أظهرت إصابة عدد من الضحايا الـ 19 إصابات متفاوتة.

ورفضت شرطة ديترويت التعليق فورا على عملية إطلاق النار، مؤكدة أنها تخطط للإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق من يوم الأحد.

ويأتي إطلاق النار في خضم عطلة نهاية أسبوع عنيفة في جميع أنحاء البلاد، وغالبا ما تتصاعد أعمال العنف وإطلاق النار الجماعي في أشهر الصيف، وخاصة في الرابع من يوليو.

يقول الباحثون إن السبب هو مزيج من العوامل، بما في ذلك المزيد من الفعاليات الاجتماعية والمزيد من استهلاك الكحول.

إطلاق نار في متجر تجزئة في ولاية آركنسو

والشهر الماضي أكدت وسائل إعلام محلية إن شخصين على الأقل قُتلا، وأصيب آخرون، بينهم ضابط شرطة، بـإطلاق نار في متجر تجزئة في ولاية آركنسو الأمريكية، وفق وكالة "رويترز".

إطلاق نار بمتجر في أمريكا

ونقل موقع "أركنساس أونلاين" الإخباري عن مسؤولين محليين أن إطلاق النار وقع في متجر ماد بوتشر في فوردايس بولاية آركنسو.

وقال مايك نودل، قائد شرطة دالاس، في تصريح لقناة محلية تابعة لشبكة (سي.بي.إس) نيوز، إنه تم احتواء الحادث.

وفورداس تجمع صغير يضم 3200 شخص وسط آركنسو.